Зарезали на лекции: убит сын экс-президента ФРГ

Сына экс-президента Германии зарезали ножом на лекции

Сына экс-президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, врача Фрица, убили в ходе его лекции в берлинской клинике. Некий мужчина подошел к лектору и ударил его ножом, нанеся смертельные ранения. Один из слушателей попытался остановить убийцу, но сам был тяжело ранен.

В Берлине мужчина убил сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врача Фрица фон Вайцзеккера. Как сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg, погибшему главврачу «Шлосспарк Клиник» было 59 лет.

«Мой друг фон Вайцзеккер был убит сегодня вечером в Берлине. Страстный доктор и хороший человек. Недавно он был у меня дома на барбекю. Я шокирован и обязан поделиться своим горем. Вновь спрашиваешь себя, в каком мире мы живем»,

— написал лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в Twitter.

Нападение произошло в 18:50 по берлинскому времени (20:50 мск) во вторник, 19 ноября. Фон Вайцзеккер читал лекцию, посвященную заболеваниям печени. К нему подбежал один из людей, слушавший выступление, и нанес несколько ударов ножом, врач от полученных ранений скончался.

Один из слушателей лекции попытался остановить убийцу, но сам был им ранен. Сейчас пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступник был задержан полицейскими на территории клиники. Правоохранительные органы Берлина ведут расследование.

Отец погибшего врача, Рихард фон Вайцзеккер, занимал пост президента Федеративной республики Германия с 1984 по 1994 год. Он умер в 2015 году. Широко известен своей речью в бундестаге 8 мая 1985 года, посвященной 40-й годовщине капитуляции Третьего рейха во Второй мировой войне.

Он считал, что искупить преступления нацистов немцы смогут, сохраняя память о прошлом и извлекая из него необходимые уроки.

Причины атаки на врача пока неизвестны, однако нападения с ножами в Германии случаются довольно часто. В конце августа мужчина напал на людей на вокзале в Германии и убил двух человек.

Полиция сообщила, что жертвами стали 32-летная женщина и 23-летний мужчина. Во время его нападения на станции было много народу, в том числе и бурно гулявшая свадьба. Подозреваемый сдался полиции на месте убийства, не оказав сопротивления. Следователи предположили, что мотивом для убийства стала ревность.

В январе 2019 года беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем. В результате нападения женщина — 25-летняя уроженка Польши — получила опасные для жизни ранения, но выжила. Ее нерожденный ребенок скончался от полученных повреждений.

Убийство в драке нелегальными мигрантами из Ирана и Афганистана 36-летнего немца вызвало в августе 2018 года массовые протесты в Саксонии. Участники демонстраций требовали высылки беженцев и ужесточения миграционной политики.

На улицы вышли также противники немецких националистов. Живой щит из полицейских не смог сдержать манифестантов, в ход пошли файеры, петарды и бутылки с «коктейлем Молотова». Полиция вынуждена была применить водометы, чтобы разогнать протестующих.

За месяц с небольшим до саксонских протестов уроженец Ирана напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса в немецком городе Любек. Пострадали по меньшей мере 14 человек, двое из них были тяжело ранены.

В результате нападения никто не погиб. Автобус при этом был целиком заполнен людьми. В момент происшествия водитель остановил транспорт и открыл все двери для эвакуации. Мужчину арестовали полицейские. Иранец пытался скрыться с места преступления с окровавленным ножом в руках.

Схожий случай произошел в июне прошлого года. В Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.

Отмечается, что ЧП произошло в квартире жилого дома. Одна женщина скончалась от полученных ранений, также были ранены еще одна женщина, один мужчина и собака. Подозреваемого объявили в розыск, отмечается, что он мог быть знаком с жертвами.

За неделю до этого 24-летний беженец из Эритреи напал на пассажиров поезда, а также сотрудницу полиции. В поезде, следовавшем из Кельна, между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них выхватил нож и атаковал противника.

После этого пассажиры вызвали полицию. Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник напал на сотрудницу. Она выстрелила в нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался. По данным издания, пострадавший пассажир находился в тяжелом состоянии, сотрудница полиции получила легкие ранения.

Подобные нападения вызывают большое волнение в обществе, зачастую ножи оказываются в руках исламских радикалов, а не бытовых преступников. В связи с этим многие немцы требуют от властей прекратить неограниченный прием беженцев из стран Ближнего Востока.