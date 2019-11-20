В клинике одновременно забеременела половина врачей

В центре логопедии Therapy Trails американского города Гровтаун, штат Джорджия, одновременно забеременели сразу восемь сотрудниц. Об этом сообщает телестанция WTOK-TV.

По словам владелицы центра Элизабет Пиви (Elizabeth Peavy), менее чем за год она узнала о беременности семи подчиненных.

«Когда у нас забеременела шестая сотрудница, в штате было всего около 12 человек. Получается, 50 процентов персонала одновременно стали матерями», — подчеркнула она.

Пять работниц Therapy Trails уже успешно родили.

«Мне кажется, когда люди видят этот снимок с беременными работницами, они думают: "Ничего себе, как их много"», — отметила Пиви.

Большой неожиданностью во время интервью стало откровение самой владелицы медцентра: Элизабет призналась, что тоже ждет ребенка.

В октябре сообщалось, что в одной из больниц испанского города Барселона одновременно забеременели сразу семь медсестер. На фотографии, которую опубликовал в соцсети один из сотрудников больницы, женщины позируют вместе и демонстрируют свои животы.