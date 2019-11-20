Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
В мире
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан
Общество
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Украина
«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии
«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии
Политика

В клинике одновременно забеременела половина врачей 

Lenta.ru 1 час назад
В клинике одновременно забеременела половина врачей
Фото: страница Therapy Trails на Facebook
В центре логопедии Therapy Trails американского города Гровтаун, штат Джорджия, одновременно забеременели сразу восемь сотрудниц. Об этом сообщает телестанция WTOK-TV.
По словам владелицы центра Элизабет Пиви (Elizabeth Peavy), менее чем за год она узнала о беременности семи подчиненных.
«Когда у нас забеременела шестая сотрудница, в штате было всего около 12 человек. Получается, 50 процентов персонала одновременно стали матерями», — подчеркнула она.
Пять работниц Therapy Trails уже успешно родили.
«Мне кажется, когда люди видят этот снимок с беременными работницами, они думают: "Ничего себе, как их много"», — отметила Пиви.
Большой неожиданностью во время интервью стало откровение самой владелицы медцентра: Элизабет призналась, что тоже ждет ребенка.
В октябре сообщалось, что в одной из больниц испанского города Барселона одновременно забеременели сразу семь медсестер. На фотографии, которую опубликовал в соцсети один из сотрудников больницы, женщины позируют вместе и демонстрируют свои животы.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
В Эстонии рассказали об «отнятых» Россией территориях В Эстонии рассказали об «отнятых» Россией территориях Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу
Комментарии 
Теги:
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония потребовала от России «отнятые земли»
Эстония потребовала от России «отнятые земли» 866
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 110
Зеленского назвали «могильщиком» Украины
Зеленского назвали «могильщиком» Украины 15
«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии
«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии 13
Массовые казни предрекли на Украине
Массовые казни предрекли на Украине 129
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение