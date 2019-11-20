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Великобритания начала уничтожать свои деньги 

Lenta.ru 22 минуты назад
В Великобритании начали переплавлять памятные монеты, которые уже успели отчеканить в честь грядущего выхода страны из Евросоюза. Как сообщает Bloomberg, в общей сложность выпущено порядка миллиона семигранных монет достоинством в 50 пенсов.
На монетах значилась дата — 31 октября 2019 года, но премьер-министр страны Борис Джонсон добился отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. В монетном дворе не стали раскрывать стоимость создания и утилизации 50-пенсовиков.
О планах уничтожить деньги стало известно в конце октября. Ранее сообщалось, что Великобритания хотела выпустить памятную монету и к первой запланированной дате выхода — 29 марта 2019 года. В казначействе подтвердили, что не откажутся от идеи и к следующему сроку.
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Теги:
В мире , Видео , Европа , Борис Джонсон , ЕС , Великобритания
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