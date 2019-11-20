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Сын экс-президента Германии убит во время лекции 

Рамблер + ещё 15 31 минуту назад
Сын экс-президента Германии жестоко убит
Фото: Reuters
Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.
По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.
Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший — госпитализирован.
Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.
59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik. Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Криминал , Шоу-бизнес , Германия
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