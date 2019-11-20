В России ответили на призыв Эстонии вернуть территории

«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов», — подчеркнул депутат.

Морозов выразил надежду, что власти Эстонии начнут выстраивать отношения с Россией на взаимовыгодных условиях.

Как сообщал «Рамблер», ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике территории. Так он отреагировал на слова главы Второго европейского департамента МИД Рф Сергея Беляева . Дипломат отмечал, что Тартуский мирный договор от 1920 года давно утратил силу, но Эстония ссылается на него, обсуждая границы и выдвигая территориальные претензии к Москве.

Пыллаус возразил, что у Эстонии нет территориальных претензий к России.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — заявил он.

По его мнению, России отошло около пяти процентов территории Эстонии.