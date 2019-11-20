Названы признаки фальшивости Зеленского

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что президент страны Владимир Зеленский пытается играть роль «главного миротворца». Однако получается это у него плохо.
На фальшивость позиции главы Украины указывают четыре признака, отметила Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».
По её словам, прошло полгода, как Зеленский стал президентом, но за это время он не внёс ни одного законопроекта, связанного с реализацией Минских соглашений. При этом он демонстрирует желание «прогибаться перед агрессивным меньшинством».
Также Лукаш считает, что бюджет страны говорит о желании Зеленского «строить военно-полицейское государство». Об этом говорит то, что затраты на оборону стали второй статьёй расходов по объёму заложенных средств.
Четвёртым признаком экс-министр назвала стремление Зеленского «закручивать гайки».
Готовящийся к миру, идущий с любовью исполнять соглашения (Минские соглашения. — News.ru) так себя не ведёт, — уверена Лукаш.
Ранее News.ru сообщал, что Елена Лукаш назвала отличия президента Зеленского от его предшественника Петра Порошенко. По её словам, во времена пятого президента Украины местные телеканалы не лишались лицензий, как это случилось при нынешнем главе государства. Прежде правительство принимало постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском его отменяют. Старый кабмин пытался поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском её фиксируют чуть выше четырёх тысяч.