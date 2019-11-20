Названы признаки фальшивости Зеленского

Экс-министр Украины: Зеленский фальшиво играет роль миротворца

На фальшивость позиции главы Украины указывают четыре признака, отметила Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, прошло полгода, как Зеленский стал президентом, но за это время он не внёс ни одного законопроекта, связанного с реализацией Минских соглашений. При этом он демонстрирует желание «прогибаться перед агрессивным меньшинством».

Также Лукаш считает, что бюджет страны говорит о желании Зеленского «строить военно-полицейское государство». Об этом говорит то, что затраты на оборону стали второй статьёй расходов по объёму заложенных средств.

Четвёртым признаком экс-министр назвала стремление Зеленского «закручивать гайки».

Готовящийся к миру, идущий с любовью исполнять соглашения (Минские соглашения. — News.ru) так себя не ведёт, — уверена Лукаш.