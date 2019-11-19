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Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился Гитлер 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Фото: Reuters
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945). Об этом сообщило во вторник австрийское Министерство внутренних дел.
МВД подчеркнуло, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. После этого Австрийская Республика должна была определить будущее назначение здания, провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма.
В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания.
"В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды", — говорится в заявлении МВД.
Как объяснил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн, "будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме". Объявление результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.
Экспроприация дома
Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был австрийцем и родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав города Браунау-на-Инне. До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем некоторое время — отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.
Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять в свою собственность дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось принять соответствующий закон, потому что собственница отказывалась отдать его в пользу государства. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии принял "Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу: Зальцбургер Форштадт, дом 15, в городе Браунау-на-Инне" (дом, где родился Гитлер), который вступил в силу в 2017 году.
С тех пор власти и бывшая владелица дома через суд пытались урегулировать спор о размере компенсации за отчуждение в пользу государства этой исторической постройки XVII века. МВД как представитель Австрийской Республики после выплаты отступных должно было принять решение о будущей судьбе здания, чтобы воспрепятствовать его превращению в памятное место о режиме национал-социализма.
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Теги:
В мире , ЕС , МВД
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