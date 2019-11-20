Назван размер отступных за дом Гитлера

Отступные за дом Гитлера составили 812 тысяч евро

Дом, где родился Адольф Гитлер, будет превращен в полицейский участок, заявил во вторник министр внутренних дел Австрии после многолетних дебатов о том, как лучше всего предотвратить его превращение в место паломничества неонацистов, отмечает Reuters.

Стало известно, что хозяйка дома не пошла на уступки и потребовала больших отступных, сумма которых составила 812 тысяч евро.

Осуществив покупку дома в Браунау-на-Инне, городе на границе с Германией , власти Австрии намерены пригласить архитекторов, чтобы те представили план перепланировки здания. В заявлении говорится, что в нем разместятся местные полицейские силы.

"Будущее использование дома полицией должно подать безошибочный сигнал о том, что это здание никогда больше не вызовет воспоминания о национал-социализме", — заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Песчорн.

Гитлер родился в Браунау в 1889 году, но Австрия десятилетиями утверждала, что стала первой жертвой национал-социализма, аннексированной гитлеровской Германией в 1938 году.

Однако недавно правительство страны признало, что австрийцы также были виновниками преступлений нацистов, и что сопротивление гитлеровскому правлению в этой стране в те годы было незначительным.

Напомним, что в апреле в США нашли неизвестные фотографии Гитлера. Их обнаружил специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер, сообщала газета The Washington Post.

Шнайдер обработал более 41 тысячи стеклянных фотопластинок с изображением Гитлера, многие из которых были сломаны. Историку и фотографу удалось обнаружить редкие и ранее неизвестные снимки, в том числе фотографию 1923 года, на которой Гитлер был запечатлен вместе с немецкой овчаркой.