Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
В мире
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан
Общество
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
Происшествия
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Украина

Отступные за дом Гитлера составили 812 тысяч евро 

Российская Газета + ещё 13 37 минут назад
Назван размер отступных за дом Гитлера
Фото: Reuters
Дом, где родился Адольф Гитлер, будет превращен в полицейский участок, заявил во вторник министр внутренних дел Австрии после многолетних дебатов о том, как лучше всего предотвратить его превращение в место паломничества неонацистов, отмечает Reuters.
Стало известно, что хозяйка дома не пошла на уступки и потребовала больших отступных, сумма которых составила 812 тысяч евро.
Осуществив покупку дома в Браунау-на-Инне, городе на границе с Германией, власти Австрии намерены пригласить архитекторов, чтобы те представили план перепланировки здания. В заявлении говорится, что в нем разместятся местные полицейские силы.
"Будущее использование дома полицией должно подать безошибочный сигнал о том, что это здание никогда больше не вызовет воспоминания о национал-социализме", — заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Песчорн.
Гитлер родился в Браунау в 1889 году, но Австрия десятилетиями утверждала, что стала первой жертвой национал-социализма, аннексированной гитлеровской Германией в 1938 году.
Однако недавно правительство страны признало, что австрийцы также были виновниками преступлений нацистов, и что сопротивление гитлеровскому правлению в этой стране в те годы было незначительным.
Напомним, что в апреле в США нашли неизвестные фотографии Гитлера. Их обнаружил специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер, сообщала газета The Washington Post.
Шнайдер обработал более 41 тысячи стеклянных фотопластинок с изображением Гитлера, многие из которых были сломаны. Историку и фотографу удалось обнаружить редкие и ранее неизвестные снимки, в том числе фотографию 1923 года, на которой Гитлер был запечатлен вместе с немецкой овчаркой.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Российская Газета: последние новости
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине Украинские депутаты обещали полицейским защиту от Генпрокуратуры и СБУ Украинские депутаты обещали полицейским защиту от Генпрокуратуры и СБУ Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры
Комментарии 
Теги:
В мире , Washington Post , Reuters , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония потребовала от России «отнятые земли»
Эстония потребовала от России «отнятые земли» 504
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 61
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети 5
Зеленского назвали «могильщиком» Украины
Зеленского назвали «могильщиком» Украины 1
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ 546
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение