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Происшествия

Украинский политик рассказал об «отопительной катастрофе» 

Газета.Ru 43 минуты назад
На Украину обрушилась «отопительная катастрофа»
Фото: flickr.com
Из-за остановки теплоэлектростанции в Львовской области критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, передает Радио Sputnik.
"Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", — говорится в сообщении украинской компании.
В "Нафтогазе" напомнили, что теплоэлектростанция, обслуживающая Новый Роздол и Новояворовск, не смогла полностью восстановиться после прошлогодней аварии, а в текущем году из-за конфликта персонала и управляющей организации регламентные работы на объекте не финансировались и не проводились должным образом.
Ранее стало известно, что жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления, называя ситуацию в ЖКХ катастрофической.
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Теги:
В мире , Происшествия , Нафтогаз , ИА Sputnik
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