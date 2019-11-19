На Украину обрушилась «отопительная катастрофа»

Украинский политик рассказал об «отопительной катастрофе»

Из-за остановки теплоэлектростанции в Львовской области критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, передает Радио Sputnik.

"Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", — говорится в сообщении украинской компании.

"Нафтогазе" напомнили, что теплоэлектростанция, обслуживающая Новый Роздол и Новояворовск, не смогла полностью восстановиться после прошлогодней аварии, а в текущем году из-за конфликта персонала и управляющей организации регламентные работы на объекте не финансировались и не проводились должным образом.

Ранее стало известно, что жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления, называя ситуацию в ЖКХ катастрофической.