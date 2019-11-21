В Киеве поделились ожиданиями от встречи по Украине

Украина поделилась ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

По его словам, от встречи «нормандской четверки» многие ожидают изменений, которые позволят выйти из той «замороженной ситуации», которая сложилась в переговорах относительно войны в Донбассе.

Говоря о законе об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, Разумков сказал, что времени на его разработку немного, но «Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить».

Спикер считает, что для реинтеграции Донбасса в состав Украины сначала необходимо ментально вернуть его жителей.

«Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого — должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики», — отметил Разумков.

19 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря, он хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. По словам политика, на переговорах он поднимет вопрос «деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.