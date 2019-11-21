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Украина поделилась ожиданиями от встречи в «нормандском формате» 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
В Киеве поделились ожиданиями от встречи по Украине
Фото: globallookpress.com
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» может разморозить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.
По его словам, от встречи «нормандской четверки» многие ожидают изменений, которые позволят выйти из той «замороженной ситуации», которая сложилась в переговорах относительно войны в Донбассе.
Говоря о законе об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, Разумков сказал, что времени на его разработку немного, но «Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить».
Спикер считает, что для реинтеграции Донбасса в состав Украины сначала необходимо ментально вернуть его жителей.
«Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого — должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики», — отметил Разумков.
19 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря, он хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. По словам политика, на переговорах он поднимет вопрос «деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , Германия , Киев , Франция
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