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Последствия мощного града в Австралии сняли на видео 

Профиль 1 час назад
В австралийском Квинсленде устраняют последствия сильнейшего града. Очевидцы сообщают, что он был размером с «крикетный мяч». Повреждены оказались сотни автомобилей и домов, информирует Motor1
Кадры разгула стихии попали в сеть. Так, в оном из штатов очевидцы сняли, как как градины обрушиваются на припаркованный Ford Fiesta. Владелице автомобиля остается только подсчитывать ущерб. Град в общей сложности повредил несколько сотен машин, пострадали и дома. Экстренные службы заранее предупредили о ненастье жителей населенных пунктов от города Гримпи до южной части Брисбена. На юго-востоке страны без электричества остались не менее 20 тысяч домов.
Ранее сообщалось, что эксперты Всемирного экономического форума (WEF) признали Австралию одной из самых безопасных стран для туристов. лидерами рейтинга также стали Исландия и Оман. В первой десятке оказались Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия, во второй десятке значатся Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия
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Теги:
В мире , Видео , Погода , Австралия
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