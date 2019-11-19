Минск развеял туман в отношениях с Россией

Премьер Белоруссии развеял туман в российско-белорусских отношениях

Встречать Румаса отправился в аэропорт премьер России Дмитрий Медведев . Когда иностранный гость спустился с самолета, то оценил высокий уровень подготовки к его приезду. Однако его немного смутил московский туман.

"Я спускался и даже немножко неловко себя почувствовал", — признался Румас.

В ответ на это Медведев пошутил, что это "не наши проделки".

Вскоре туман рассеялся и премьеры двух стран провели двустороннюю встречу. После этого Румас подчеркнул, что в отношениях двух стран туман также отсутствует.