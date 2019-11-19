Минск развеял туман в отношениях с Россией

Белорусский премьер Сергей Румас, приехав в Москву и увидев туман, заявил, что рад его отсутствию в отношениях России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Встречать Румаса отправился в аэропорт премьер России Дмитрий Медведев. Когда иностранный гость спустился с самолета, то оценил высокий уровень подготовки к его приезду. Однако его немного смутил московский туман.
"Я спускался и даже немножко неловко себя почувствовал", — признался Румас.
В ответ на это Медведев пошутил, что это "не наши проделки".
Вскоре туман рассеялся и премьеры двух стран провели двустороннюю встречу. После этого Румас подчеркнул, что в отношениях двух стран туман также отсутствует.
"Встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", — заключил Румас.