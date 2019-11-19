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Премьер Белоруссии развеял туман в российско-белорусских отношениях 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Минск развеял туман в отношениях с Россией
Фото: РИА Новости
Белорусский премьер Сергей Румас, приехав в Москву и увидев туман, заявил, что рад его отсутствию в отношениях России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Встречать Румаса отправился в аэропорт премьер России Дмитрий Медведев. Когда иностранный гость спустился с самолета, то оценил высокий уровень подготовки к его приезду. Однако его немного смутил московский туман.
"Я спускался и даже немножко неловко себя почувствовал", — признался Румас.
В ответ на это Медведев пошутил, что это "не наши проделки".
Вскоре туман рассеялся и премьеры двух стран провели двустороннюю встречу. После этого Румас подчеркнул, что в отношениях двух стран туман также отсутствует.
"Встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", — заключил Румас.
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Теги:
В мире , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Москва
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