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В США не согласились с тезисом Макрона о «смерти мозга» НАТО 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
В США не согласились с тезисом Макрона о НАТО
Фото: Reuters
Соединенные Штаты не согласны с тезисом президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса, запланированной на 20 ноября.
"Я хочу подчеркнуть, что мы совершенно не согласны с последними заявлениями президента Макрона о "смерти мозга" НАТО. США предпринимают огромные усилия для укрепления безопасности НАТО, и Европа также должна сделать больше. Нам всем предстоит много работы, и мы должны сделать ее вместе", — сказала она. Главной темой на встрече глав МИД станет повышение военных расходов альянса.
Хатчисон отметила, что США "стараются поддерживать критику, когда она конструктивна". По ее словам, Вашингтон выступает за сохранение максимального единства США и Европы в рамках НАТО.
Макрон в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. Он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Макрон также отметил, что Европе необходимо осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель с такой оценкой не согласились.
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Теги:
В мире , Европа , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , МИД , НАТО , США , Франция
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