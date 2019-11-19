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Евросоюз объявил войну нефти и газу 

Lenta.ru 30 минут назад
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Фото: ТАСС
Министры финансов Евросоюза выпустили совместное заявление, согласно которому ЕС должен прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает Reuters.
Это первый раз, когда европейские министры поддержали декларацию, призывающую полностью прекратить финансирование ископаемых видов топлива. Ранее они призывали лишь к прекращению финансирования угольных электростанций.
Отмечается, что полный отказ может остановить финансирование проектов по ископаемому топливу на несколько миллиардов евро Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), финансовым подразделением ЕС.
Несмотря на то, что ЕС является главным источником финансирования всемирных проектов, направленных на борьбу с глобальным потеплением, он также финансирует ископаемое топливо. Так, большинство государств-членов Евросоюза поддерживают газовые проекты, чтобы уменьшить свою зависимость от ядерной энергии или угля.
Ранее правление ЕИБ приняло стратегию, согласной которой банк с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива. Инвестбанк, будет отдавать приоритет тем проектам, которые повышают энергоэффективность и декарбонизацию энергии.
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Теги:
В мире , ЕС , Инвестбанк
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