Япония решила вылить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»

Япония собралась вылить в Тихий океан воду, использованную для охлаждения поврежденных реакторов атомной электростанции "Фукусима-1". Власти страны заявили, что это не создаст проблем для безопасности людей и морских организмов. Но оппозиция и правительство Южной Кореи думают иначе, информирует агентство Kyodo.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В реакторах расплавилось ядерное топливо. Произошел выброс радиоактивных веществ.

За 8 лет на станции скопилось более ста тонн воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных реакторов. Жидких отходов становится все больше, и к лету 2022 года хранить их будет негде. Поэтому и поступило предложение начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан.