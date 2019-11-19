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Япония решила вылить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» 

Российская Газета
Япония собралась вылить в Тихий океан воду, использованную для охлаждения поврежденных реакторов атомной электростанции "Фукусима-1". Власти страны заявили, что это не создаст проблем для безопасности людей и морских организмов. Но оппозиция и правительство Южной Кореи думают иначе, информирует агентство Kyodo.
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В реакторах расплавилось ядерное топливо. Произошел выброс радиоактивных веществ.
За 8 лет на станции скопилось более ста тонн воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных реакторов. Жидких отходов становится все больше, и к лету 2022 года хранить их будет негде. Поэтому и поступило предложение начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан.
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Теги:
В мире , Видео , Экология , Южная Корея , Япония
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