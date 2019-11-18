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В мире

Полиция разблокировала парламент Грузии 

Парламентская газета 58 минут назад
Полиция разблокировала парламент Грузии
Фото: ТАСС
Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента Грузии, сообщает в понедельник агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.
«По итогам мероприятий, проведенных МВД, вход в законодательный орган был расчищен от искусственно созданных барьеров, все входы в парламент были открыты, и законодательный орган может продолжать свою деятельность», — говорится в заявлении ведомства.
Разгон акции оппозиции проходил с применением водомётов, полиция на этот раз не использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Наиболее активных активистов полиция выносила на руках. У парламента были задержаны 18 человек. Местные СМИ сообщают, что в результате силовой акции спецназа несколько человек получили ранения.
К настоящему времени восстановлено автомобильное движение на проспекте Шота Руставели.
Лидеры оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» заявили, что акции протеста будут продолжаться. По их мнению, «власть, которая надеется только на полицию, обречена».
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Теги:
В мире , МВД , Грузия
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