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В мире

В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ
Фото: РИА Новости
Глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак заявил, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Генерал рассказал, что его ведомству удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов. «Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки», — сказал аль-Аллак в интервью американскому каналу CNN, передает «Интерфакс».
Он отметил, что Багдад предоставил турецким властям данные о девяти предполагаемых боевиках ИГ, бежавших из Сирии и Ирака в Турцию. «Некоторые представители командования группировки бежали на север, я имею в виду, в соседние страны и в приграничные территории, такие как город Газиантеп в Турции», — уточнил глава иракской военной разведки.
По словам аль-Аллака, в Турцию бежали «члены верхушки, у которых есть деньги», причем двое из них «одни из лучших изготовителей бомб, которые когда-либо были у ИГ». «Они проникли при помощи контрабандистов, заплатив огромные суммы денег, и тайно въехали на территорию Турции», — пояснил генерал.
Он также рассказал, что отправившиеся в Турцию боевики будут вербовать новых сторонников.
Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет.
Позже в Турции заявили о задержании 25 родственников главаря ИГ.
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Теги:
В мире , Армия , Абу Бакр аль-Багдади , Пентагон , Исламское государство , CNN , Интерфакс , Ирак , Сирия
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