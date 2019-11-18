Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Священник "выкуривал" приставов ладаном
Священник "выкуривал" приставов ладаном
Происшествия
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
В мире

СМИ: редкий голубой алмаз продали почти за $15 млн 

ТАСС 38 минут назад
Редкий голубой алмаз продали почти за $15 млн
Фото: Reuters
Редкий голубой необработанный алмаз весом в 20,08 карата, добытый в сентябре в ЮАР, продан за $14,9 млн Об этом сообщила в понедельник радиокомпания SABC.
"Мы очень довольны той суммой, за которую ушел данный камень, так как сделка подтверждает устойчивую стоимость голубых алмазов", — заявил генеральный директор шахты Petra Diamonds Cullinan, где был обнаружен алмаз, Ричард Даффи. Стоимость карата этого камня достигает $741 тыс.
Алмаз был найден в шахте Куллинан в 40 км к востоку от Претории. Именно там в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом в 3106 карат (621,35 грамм), известный как "Куллинан", или "Звезда Африки". Он был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и бело-голубоватого цвета был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии "Куллинан-1" весом в 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре. Второй по размеру камень "Куллинан-II" весом 317 карат установлен в ободе короны Британской империи. Его также можно увидеть в Тауэре.
Шахта Petra Diamonds Cullinan известна как ведущий поставщик уникальных голубых алмазов. Они лидируют по своей цене за карат среди всех цветных алмазов. Руководство шахты считает, что она будет давать продукцию вплоть до 2030 года.
Покупателем голубого алмаза стала крупная компания, название которой не раскрывается.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
ТАСС: последние новости
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси Эксперт назвал незначительными недостатки на выборах в Белоруссии Эксперт назвал незначительными недостатки на выборах в Белоруссии Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей
Комментарии 
Теги:
В мире , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы 1
Священник «выкуривал» приставов ладаном
Священник «выкуривал» приставов ладаном 3
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик 43
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ 137
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
00:36
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина В мире
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение