Депутаты Рады рассказали о должностях через постель

Депутаты Рады рассказали о попадании в правительство через постель

Фото: страница Александры Клитиной в Facebook

Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из нового фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков , сообщает во вторник, 19 ноября, «Страна.ua». «Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела», — говорит один из участников встречи. «Ого! Охеренная!», «Хороша подруга», — отмечают беседующие. «Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!» — слышится на аудиозаписи. «Это называется "я чиста перед вами"», — со смехом отмечают участники разговора. Один из депутатов также рассказывает, что «мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп», отметив, что «в ОПЗЖ непростые» (видимо, имеется в виду партия «Оппозиционная платформа —За жизнь» Виктора Медведчука ): «там за ними стоят такие, что…». Встреча состоялась в ресторане «Околица» в Кривом Роге 25 сентября этого года. От «Слуги народа» присутствовали Владимир Захарченко , Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков с женой. Они общались с начальником днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на пост главного полицейского Кривого Рога — Сергеем Лукашовым. Суть разговора сводилась к тому, что парламентарии будут контролировать, какие дела ведет полиция: например, по уголовному бизнесу и сбору металлолома.

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