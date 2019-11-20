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Депутаты Рады рассказали о попадании в правительство через постель 

Lenta.ru + ещё 5 37 минут назад
Депутаты Рады рассказали о должностях через постель
Фото: страница Александры Клитиной в Facebook
Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из нового фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков, сообщает во вторник, 19 ноября, «Страна.ua».
«Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела», — говорит один из участников встречи.
«Ого! Охеренная!», «Хороша подруга», — отмечают беседующие.
«Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!» — слышится на аудиозаписи.
«Это называется "я чиста перед вами"», — со смехом отмечают участники разговора.
Один из депутатов также рассказывает, что «мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп», отметив, что «в ОПЗЖ непростые» (видимо, имеется в виду партия «Оппозиционная платформа —За жизнь» Виктора Медведчука): «там за ними стоят такие, что…».
Встреча состоялась в ресторане «Околица» в Кривом Роге 25 сентября этого года. От «Слуги народа» присутствовали Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков с женой. Они общались с начальником днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на пост главного полицейского Кривого Рога — Сергеем Лукашовым. Суть разговора сводилась к тому, что парламентарии будут контролировать, какие дела ведет полиция: например, по уголовному бизнесу и сбору металлолома.
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Теги:
В мире , Украина , Громкие уголовные дела , Виктор Медведчук , Владимир Захарченко , Антон Поляков , Юрий Корявченков , Верховная Рада , Кривой Рог
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