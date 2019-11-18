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В мире

Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ 

RT на русском 1 час назад
Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ
Фото: РИА Новости
Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны.
«В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: выйти из соглашения…, принятого в Ташкенте 15 мая 1992 года», — говорится в тексте.
Документ датирован 18 ноября.
Ранее в украинском МИД заявили, что продолжают работу по пересмотру и отмене договоров с Россией.
Ведомство пообещало дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые не отвечают интересам Киева.
Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
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Теги:
В мире , Петр Порошенко , МИД
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