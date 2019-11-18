Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны. «В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: выйти из соглашения…, принятого в Ташкенте 15 мая 1992 года», — говорится в тексте. Документ датирован 18 ноября. Ранее в украинском МИД заявили, что продолжают работу по пересмотру и отмене договоров с Россией. Ведомство пообещало дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые не отвечают интересам Киева. Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко

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