Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ

МВД Грузии стянуло в Тбилиси отряды спецназа

МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения к зданию заблокированного парламента Тбилиси . В полиции также заявили, что акции протеста в городе вышли за рамки закона, и призвали митингующих прекратить препятствовать работе законодательного органа страны.

Как сообщила телекомпания «Рустави-2», МВД стянуло отряды спецназа возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.

Ранее News.ru писал, что акция протеста в столице Грузии началась 17 ноября. Митингующие требуют пересмотра проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе вместо смешанной.