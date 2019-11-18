Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ

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Шоу-бизнес

МВД Грузии стянуло в Тбилиси отряды спецназа 

News.ru 1 час назад
МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения к зданию заблокированного парламента Тбилиси. В полиции также заявили, что акции протеста в городе вышли за рамки закона, и призвали митингующих прекратить препятствовать работе законодательного органа страны.
Как сообщила телекомпания «Рустави-2», МВД стянуло отряды спецназа возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
Ранее News.ru писал, что акция протеста в столице Грузии началась 17 ноября. Митингующие требуют пересмотра проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе вместо смешанной.
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Теги:
В мире , Видео , Кавказ , МВД , Грузия , Тбилиси
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