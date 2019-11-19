Британия отказала в визе российским журналистам

Британия отказала в визе нескольким российским журналистам, заявил источник

В 2019 году официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам, это явное нарушение их прав, сообщил РИА Новости источник в Москве

"Речь идёт о работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах. Одному из них виза не была продлена. Второму — не выдана. Причины британские власти не объяснили", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "налицо явное нарушение прав журналистов, связанное с исполнением ими своих профессиональных обязанностей".