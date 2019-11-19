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Британия отказала в визе нескольким российским журналистам, заявил источник 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Британия отказала в визе российским журналистам
Фото: РИА Новости
В 2019 году официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам, это явное нарушение их прав, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Речь идёт о работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах. Одному из них виза не была продлена. Второму — не выдана. Причины британские власти не объяснили", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "налицо явное нарушение прав журналистов, связанное с исполнением ими своих профессиональных обязанностей".
"В последние годы дискредитация журналистов стала, к сожалению, ещё одной британской традицией", — заключил источник.
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Теги:
В мире , РИА Новости , Москва
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