Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Кадыров объяснил призыв убивать
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика

Суд оставил Ассанжа под стражей 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Суд оставил Ассанжа под стражей
Фото: © Daniel Leal-Olivas AFP
Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.
Как уточняется, сегодняшние слушания продлились четыре минуты. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.
Ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Великобритания нарушает права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
RT на русском: последние новости
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма В ЦИК Белоруссии оценили отношения с международными наблюдателями В ЦИК Белоруссии оценили отношения с международными наблюдателями Песков: передача Украине кораблей не связана с решением трибунала Песков: передача Украине кораблей не связана с решением трибунала 
Теги:
В мире , Нильс Мельцер , Wikileaks , ООН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 215
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 91
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 500
Кадыров объяснил призыв убивать
Кадыров объяснил призыв убивать 22
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 76
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение