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МВД Грузии пригрозило принять меры против митингующих оппозиционеров 

РИА Новости 1 час назад
МВД Грузии пригрозило митингующим
Фото: РИА Новости
МВД Грузии призвал оппозиционеров, которые заблокировали все входы в здание парламента страны, подчиняться законным требованиям патрульной полиции и прекратить акцию, иначе будут приняты соответствующие меры, заявили на брифинге в ведомстве.
С утра понедельника оппозиционеры, которые начали митинговать после провала парламентом принятия поправок в конституцию страны по избирательному процессу, пикетировали здание парламента и не впускают туда депутатов.
"Призываем участников акции подчиняться законным требованиям полиции, в случае продолжения блокирования парламента, будет проявлена соответствующая реакция", — заявили на брифинге.
В МВД считают, что мирный митинг перешел в деструктивные действия, которые противоречат закону.
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Теги:
В мире , Кавказ , МВД , Грузия
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