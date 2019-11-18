МВД Грузии пригрозило митингующим

МВД Грузии пригрозило принять меры против митингующих оппозиционеров

МВД Грузии призвал оппозиционеров, которые заблокировали все входы в здание парламента страны, подчиняться законным требованиям патрульной полиции и прекратить акцию, иначе будут приняты соответствующие меры, заявили на брифинге в ведомстве.

С утра понедельника оппозиционеры, которые начали митинговать после провала парламентом принятия поправок в конституцию страны по избирательному процессу, пикетировали здание парламента и не впускают туда депутатов.

"Призываем участников акции подчиняться законным требованиям полиции, в случае продолжения блокирования парламента, будет проявлена соответствующая реакция", — заявили на брифинге.

В МВД считают, что мирный митинг перешел в деструктивные действия, которые противоречат закону.