Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
Политика

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции 

Вести.Ru + ещё 3 48 минут назад
Россияне собрали миллион евро для Венеции
Фото: EPA
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.
Ранее с соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, отметив, что помощь не обязательно должна быть финансовой.
В России кампанию солидарности с Венецией откроет концерт прославленного дирижера — художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.
В результате рекордного за последние полвека подъема уровня воды в Адриатике на минувшей неделе Венеция практически опустилась под воду: оказались затоплены собор Святого Марка и другие достопримечательности. Кроме того, почти неделю в городе были закрыты школы, всемирно известные музеи и театры.
Власти Венеции оценивают нанесенный "большой водой" ущерб в сумме около миллиарда евро.
На первом этапе ликвидации последствий стихийного бедствия правительство страны выделило 20 миллионов евро, а мэрия Венеции, Минкульт Италии и отдельные учреждения объявили о сборе пожертвований.
Театры "Ла Скала" и "Арена ди Верона", в частности, перечислили пострадавшему от наводнения "Ла Фениче" выручку от продажи билетов на свои спектакли, которые прошедшие в минувшие выходные.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Вести.Ru: последние новости
Россия возвращает Украине задержанные катера Россия возвращает Украине задержанные катера Верховную раду просят разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности Верховную раду просят разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности Эво Моралес предупредил о возможной гражданской войне в Боливии Эво Моралес предупредил о возможной гражданской войне в Боливии
Комментарии1 
Теги:
В мире , Валерий Гергиев , МИД , Минкультуры , РИА Новости , Венеция , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 213
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 91
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 431
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 41
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 601
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение