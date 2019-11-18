Россияне собрали миллион евро для Венеции

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России . Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.

Ранее с соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, отметив, что помощь не обязательно должна быть финансовой.

В России кампанию солидарности с Венецией откроет концерт прославленного дирижера — художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева

В результате рекордного за последние полвека подъема уровня воды в Адриатике на минувшей неделе Венеция практически опустилась под воду: оказались затоплены собор Святого Марка и другие достопримечательности. Кроме того, почти неделю в городе были закрыты школы, всемирно известные музеи и театры.

Власти Венеции оценивают нанесенный "большой водой" ущерб в сумме около миллиарда евро.

На первом этапе ликвидации последствий стихийного бедствия правительство страны выделило 20 миллионов евро, а мэрия Венеции, Минкульт Италии и отдельные учреждения объявили о сборе пожертвований.

Театры "Ла Скала" и "Арена ди Верона", в частности, перечислили пострадавшему от наводнения "Ла Фениче" выручку от продажи билетов на свои спектакли, которые прошедшие в минувшие выходные.