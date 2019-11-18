Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль
Войска
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире

В Киеве заявили о необходимости исчезновения глав ДНР и ЛНР 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
В Киеве потребовали исчезновения глав ДНР и ЛНР
Фото: Reuters
Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должно исчезнуть после проведения выборов на этих территориях. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «РБК-Украина».
Комментируя заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о ликвидации ДНР и ЛНР перед «нормандским» саммитом, он отметил, что стороны хотят законно избрать новое руководство.
«И ясно, что с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит», — подчеркнул Пристайко.
По его словам, руководство республик никогда не примет решение о добровольном «самороспуске». Глава украинского МИД добавил, что Киев никогда не ожидал от руководителей ДНР и ЛНР отступления.
«Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой — Украина, чтобы Россия взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории», — резюмировал он.
В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Кремль отреагировал на выпад Лукашенко против союза с Россией Кремль отреагировал на выпад Лукашенко против союза с Россией Россия передала задержанные корабли Украине Россия передала задержанные корабли Украине
Комментарии3 
Теги:
В мире , Украина , Леонид Кучма , Вадим Пристайко , МИД , РБК-Украина , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль 53
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ 44
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию 58
Видео
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение