В Киеве потребовали исчезновения глав ДНР и ЛНР

В Киеве заявили о необходимости исчезновения глав ДНР и ЛНР

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должно исчезнуть после проведения выборов на этих территориях. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «РБК-Украина».

Комментируя заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о ликвидации ДНР и ЛНР перед «нормандским» саммитом, он отметил, что стороны хотят законно избрать новое руководство.

«И ясно, что с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит», — подчеркнул Пристайко.

По его словам, руководство республик никогда не примет решение о добровольном «самороспуске». Глава украинского МИД добавил, что Киев никогда не ожидал от руководителей ДНР и ЛНР отступления.

«Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой — Украина, чтобы Россия взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории», — резюмировал он.

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.