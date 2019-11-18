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Умерла принцесса Камбоджи 

News.ru 1 час назад
Умерла принцесса Камбоджи
Фото: PublicResourceOrg/youtube.com
Сводная сестра короля Камбоджи Нородома Сиамони скончалась в госпитале в Таиланде. Нородом Бопхадеви было 76 лет.
Принцесса, дочь экс-короля Нородома Сианука умерла по естественным причинам, уточнили в королевском дворце.
Нородом Бопхадеви известна как государственный деятель. В период с 1998 по 2004 годы женщина занимала должность министра культуры и изобразительных искусств Камбоджи, а с 2012 по 2017 годы была сенатором.
В августе на 73-м году жизни умерла младшая дочь королевы Юлианы и супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского принцесса Нидерландов Кристина. Несколько лет назад у неё был диагностирован рак костей, писал News.ru.
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Теги:
В мире , Камбоджа , Таиланд
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