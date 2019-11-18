Умерла принцесса Камбоджи

Сводная сестра короля Камбоджи Нородома Сиамони скончалась в госпитале в Таиланде . Нородом Бопхадеви было 76 лет.

Принцесса, дочь экс-короля Нородома Сианука умерла по естественным причинам, уточнили в королевском дворце.

Нородом Бопхадеви известна как государственный деятель. В период с 1998 по 2004 годы женщина занимала должность министра культуры и изобразительных искусств Камбоджи, а с 2012 по 2017 годы была сенатором.

В августе на 73-м году жизни умерла младшая дочь королевы Юлианы и супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского принцесса Нидерландов Кристина. Несколько лет назад у неё был диагностирован рак костей, писал News.ru.