Ляшко вручили подозрение за драку с депутатом

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Об этом сообщает «112 Украина».
Как указал прокурор, дело было открыто по информации в СМИ.
Отмечается, что со своей стороны Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью, а также назвал драку — отстаиванием национальных интересов.
Вместе с этим политик высказал мнение, что заведённое против него дело является сфальсифицированным.
Ранее полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.