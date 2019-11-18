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Политика

Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского 

RT на русском + ещё 2 32 минуты назад
Ляшко вручили подозрение за драку с депутатом
Фото: RT на русском
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Об этом сообщает «112 Украина».
Как указал прокурор, дело было открыто по информации в СМИ.
Отмечается, что со своей стороны Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью, а также назвал драку — отстаиванием национальных интересов.
Вместе с этим политик высказал мнение, что заведённое против него дело является сфальсифицированным.
Ранее полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.
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Теги:
В мире , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Андрей Герус , СБУ
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