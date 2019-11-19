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Число задержанных во время беспорядков в Грузии возросло до 37 

ТК «Звезда» + ещё 75 2 часа назад
Число задержанных во время беспорядков в Грузии возросло
Фото: ТРК Звезда
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тбилиси.
Число задержанных на акции протеста в Грузии возросло до 37. Для разгона демонстрантов власти вывели на улицы Тбилиси полицию и спецназ.
Митингующим, которые окружили здание парламента, дали полчаса чтобы освободить улицы, после чего началась силовая операция. Против толпы применили водометы, дубинки и слезоточивый газ а затем снесли палаточный лагерь.
Полиции удалось оттеснить протестующих к проспекту Руставели и разблокировать все ближайшие к парламенту дороги. Тем не менее, демонстранты продолжили свои акции, но уже в окружении спецназа.
Митинги вспыхнули после провала изменения избирательной системы. Для одобрения поправок в конституцию не хватило 12 голосов и ответственность за это оппозиция возложила на правящую партию.
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Теги:
В мире , Протесты в Грузии , Законопроекты , Грузия , Тбилиси
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