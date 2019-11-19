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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса 

Lenta.ru + ещё 22 38 минут назад
Зеленский захотел обсудить сроки возвращения Донбасса
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, на ближайшей встрече «нормандской четверки» он поднимет вопрос «возвращения и деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.
15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Киев
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