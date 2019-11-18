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В мире

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Порошенко предложили привлечь к уголовной ответственности
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — заявили в Госбюро.
Отмечается, что в документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.109 и ч.2 ст.364 УК Украины».
Также в прокуратуру направлен проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, так как он является действующим депутатом украинского парламента.
Ранее Порошенко 17 раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Комментарии4 
Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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