В ДНР заявили о превращении Украины в «дикое поле»

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Медведев заявил, что политика киевских властей превращает Украину в «дикое поле». Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что таким образом депутат прокомментировал предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле». «Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в «дикое поле», но мы видим, как безумная политика команды Зеленского превращает в «дикое поле» Украину», — сказал он. По его словам, Украина будет уже никому не нужна после распродажи украинских активов, которую готовят нынешние власти Киева. «После тотальной распродажи украинских активов, когда Украина будет уже никому не интересна и «дикое поле» станет для неё катастрофической реальностью, именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией», — добавил Медведев. Ранее Бессмертный предложил превратить территории ДНР и ЛНР в «дикое поле». Госдуме оценили это заявление, предположив, что бывшим дипломатом движут «эмоции неудавшейся карьеры».

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