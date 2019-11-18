Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»

Пушилин назвал политику Киева по Донбассу разрушительной

Как сообщает Донецкое агентство новостей, ранее в интернете было обнародовано письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова , адресованное руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

"В этом "плане" ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас. Подтверждает это развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Не способствует благоприятным условиям жизни наших граждан и введенная киевскими властями экономическая блокада. Теперь же в их больном воображении родился план по депортации народа Донбасса", — говорится в заявлении Пушилина.

Он констатировал, что только жители ДНР могут решать, "как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать".