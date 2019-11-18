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«Ничего нового»: в ДНР оценили «план депортации народа Донбасса» 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Глава ДНР Денис Пушилин изучил киевский «план депортации народа Донбасса» и заявил, что он не стал неожиданностью для руководства самопровозглашенной республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«В этом «плане» ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас», — отметил Пушилин.
Речь идёт о письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в котором говорится, что жители Донбасса, не придерживающие проукраинской позиции, должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также депортированы в Россию или переселены в центральные и западные области Украины.
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Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса вольны сами выбирать, «с кем им дружить и на каком языке разговаривать».
«Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией», — заключил глава ДНР.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако в Украине уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.
Комментарии216 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Видео , Украина , Денис Пушилин , Алексей Данилов
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