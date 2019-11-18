«Ничего нового»: в ДНР оценили «план депортации народа Донбасса»

Глава ДНР Денис Пушилин изучил киевский «план депортации народа Донбасса» и заявил, что он не стал неожиданностью для руководства самопровозглашенной республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В этом «плане» ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас», — отметил Пушилин.

Речь идёт о письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова , в котором говорится, что жители Донбасса, не придерживающие проукраинской позиции, должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также депортированы в Россию или переселены в центральные и западные области Украины.

Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса вольны сами выбирать, «с кем им дружить и на каком языке разговаривать».

«Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией», — заключил глава ДНР.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако в Украине уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.