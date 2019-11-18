Зеленский готов начать расследование по просьбе Трампа

Стало известно о готовности Зеленского начать расследование по просьбе Трампа

В электронных письмах, адресованных министру энергетики Рику Перри и руководителю администрации Белого дома Мику Малвейни, Сондланд пишет, что Зеленский готов подтвердить свои планы начать расследование. Эти письма дипломат отправил за несколько дней до телефонного разговора двух президентов, который стал поводом для обсуждения импичмента Трампа.

«Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень"», — сказано о Зеленском в письме Сондланда.

Послу предстоит ответить на вопросы депутатов палаты представителей на этой неделе. Его считают одним из ответственных за работу «второй линии связи» властей США с украинскими властями, по которой якобы и шли угрозы лишить Украину военной поддержки. Другим участником этой коммуникации считают адвоката Трампа Руди Джулиани.

16 ноября CNN сообщал о показаниях свидетеля, который услышал разговор Сондланда с Трампом. Посол якобы рассказал президенту, что Зеленский в нем души не чает (оригинальная формулировка была непристойной) и готов «сделать все, что его попросят».

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.