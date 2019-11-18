Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России
В мире

Стало известно о готовности Зеленского начать расследование по просьбе Трампа 

Lenta.ru + ещё 3 40 минут назад
Зеленский готов начать расследование по просьбе Трампа
Фото: пресс-служба администрации президента Украины
Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд информировал администрацию американского президента Дональда Трампа о результатах убеждения президента Украины Владимира Зеленского начать антикоррупционное расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие к журналистам рабочие электронные письма Сондланда.
В электронных письмах, адресованных министру энергетики Рику Перри и руководителю администрации Белого дома Мику Малвейни, Сондланд пишет, что Зеленский готов подтвердить свои планы начать расследование. Эти письма дипломат отправил за несколько дней до телефонного разговора двух президентов, который стал поводом для обсуждения импичмента Трампа.
«Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень"», — сказано о Зеленском в письме Сондланда.
Послу предстоит ответить на вопросы депутатов палаты представителей на этой неделе. Его считают одним из ответственных за работу «второй линии связи» властей США с украинскими властями, по которой якобы и шли угрозы лишить Украину военной поддержки. Другим участником этой коммуникации считают адвоката Трампа Руди Джулиани.
16 ноября CNN сообщал о показаниях свидетеля, который услышал разговор Сондланда с Трампом. Посол якобы рассказал президенту, что Зеленский в нем души не чает (оригинальная формулировка была непристойной) и готов «сделать все, что его попросят».
В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.
На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей В России предложили сократить время продажи алкоголя В России предложили сократить время продажи алкоголя
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Рик Перри , Дональд Трамп , ЕС , Конгресс США , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 69
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 393
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект 1055
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Показаны действия Украины под Крымским мостом
00:36
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Армия Украина
«Путин и Трамп многого не добились»
05:24
«Путин и Трамп многого не добились»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение