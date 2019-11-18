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«Франс-Пресс» признало Крым российским 

Рамблер + ещё 3 34 минуты назад
РФ начала передачу задержанных украинских кораблей
Фото: ТК «Звезда»
Французское информационное агентство «Франс-Пресс» признало Крым российским. Об этом сказано в публикации на сайте «Крым 24».
«Крым 24» — зарегистрированное в Роскомнадзоре средство массовой информации. Учредителем издания является автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания "Крым"». Учредителем последней, согласно сведениям из открытых источников, является Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым.
Сегодня сайт «Крым 24» обнародовал официальный запрос, который накануне на свой электронный адрес получил от московского представительства французского информагентства «Франс-Пресс». В нем содержатся «свидетельство почтения» и просьба предоставить видеозапись того, как корабли Военно-морских сил Украины покидают порт в Керчи. В AFP добавили, что «оплату гарантируют».
«Данной просьбой старейшее новостное агентство Франции признало, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации», — сказано на сайт «Крым 24».
Причину, по которой пришли к такому мнению, там не упомянули, однако сообщили, что не впервые получают подобного рода обращения от зарубежных средств массовой информации.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Украина , Роскомнадзор , France-Presse , Республика Крым
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