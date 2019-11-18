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Политика

Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей 

Lenta.ru + ещё 74 36 минут назад
Киев продолжит судиться с РФ после возврата кораблей
Фото: РИА Новости
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли. Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в своем Facebook.
По ее словам, в четверг, 21 ноября, в Арбитражном трибунале ООН по морскому праву состоится первое заседание по иску Киева о нарушении иммунитета трех военных кораблей с экипажем в Керченском проливе. Иск был подан 1 апреля 2019 года.
Зеркаль заявила, что украинская сторона хочет «доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход [кораблей в Керченском проливе] 25 ноября 2018 года был мирным и законным».
Ранее сообщалось, что Россия передала Украине все три задержанных корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как указало МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.
В Москве также подчеркивали, что передача кораблей не связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате», назначенном на 9 декабря.
Корабли ВМС Украины вместе с экипажем были задержаны в районе Керченского пролива за незаконное пересечение границы и опасное маневрирование. На борту находились 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.
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Теги:
В мире , Украина , Керченский пролив , Крым наш , МИД , ООН , СБУ , МВД
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