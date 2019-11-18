Киев продолжит судиться с РФ после возврата кораблей

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.

Она напомнила, что 1 апреля 2019 года Украина проинформировала Россию об иске в рамках Конвенции ООН по морскому праву. В Киеве назвали задержание грубым нарушением иммунитета военных кораблей. Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию передать под контроль Украины три задержанных судна.

«Однако вердикт Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации», — подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, Украина собирается доказать миру, что проход кораблей в Керченском проливе был мирным и законным.

Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования.

Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го моряков освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. 18 ноября Россия передала Украине корабли, объявив о завершении следственных действий с ними.