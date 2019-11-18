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Киев продолжит судиться с РФ после возврата кораблей 

Рамблер + ещё 86 44 минуты назад
Киев продолжит судиться с РФ после возврата кораблей
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не откажется от исков из-за задержанных Россией кораблей, несмотря на их возвращение. Об этом она написала в Facebook.
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.
Она напомнила, что 1 апреля 2019 года Украина проинформировала Россию об иске в рамках Конвенции ООН по морскому праву. В Киеве назвали задержание грубым нарушением иммунитета военных кораблей. Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию передать под контроль Украины три задержанных судна.
«Однако вердикт Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации», — подчеркнула Зеркаль.
По ее словам, Украина собирается доказать миру, что проход кораблей в Керченском проливе был мирным и законным.
Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования.
Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го моряков освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. 18 ноября Россия передала Украине корабли, объявив о завершении следственных действий с ними.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Украина , Керченский пролив , Крым наш , Елена Зеркаль , ФСБ , ООН , Киев , Никополь
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