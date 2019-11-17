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Умер слон-убийца по кличке бен Ладен 

Lenta.ru + ещё 3 59 минут назад
Умер слон-убийца по кличке бен Ладен
Фото: Lenta.ru
В индийском штате Ассам скончался слон по кличке бен Ладен, виновный в гибели пяти человек. Об этом сообщает местный информационный портал NDTV.
35-летний слон умер в воскресенье, 17 ноября, около 5:30 по местному времени. Шесть дней назад животное поймали после нападений на на людей. 12 ноября его поместили в Национальный парк Оранж, где он и скончался.
Местные жители прозвали зверя бен Ладеном в честь бывшего террориста «номер один» Усамы бен Ладена. После того, как его перевезли в заповедник, ему дали новую кличку — Кришна.
Власти штата направили в парк Оранж группу ветеринаров для проведения вскрытия. Они установят точную причину смерти слона.
В 2018 году сообщалось об индийском слоне, который попытался перелезть через забор, застрял на нем, задохнулся и умер. На момент гибели животному было 42 года.
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