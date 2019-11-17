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ФСБ назвала дату передачи Украине арестованных кораблей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 49 минут назад
ФСБ назвала дату передачи Украине арестованных кораблей
Фото: РИА Новости
Украинские корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, будут переданы Киеву по российско-украинским договоренностями 18 ноября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
От подробностей, касающихся процедуры передачи, в пограничном ведомстве воздержались, передает «Интерфакс».
Между тем, украинские СМИ уже заявили, что арестованные украинские корабли прошли под арками Крымского моста, назвав это фактом возвращения.
Буксировка кораблей из Керчи началась в воскресенье. Россия собирается передать корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.
К месту передачи украинские корабли тянут на буксире.
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Теги:
В мире , Украина , ФСБ , Интерфакс , Киев
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