Умер фотограф Терри О'Нилл

Британский фотограф Терри О'Нилл , работавший со многими мировыми знаменитостями и членами королевской семьи Великобритании , умер 16 ноября на 82-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на Элли Браун, представителя компании Iconic Images, которая отвечает на продажу лицензий на работы фотографа.

По информации Браун, О'Нилл "тихо ушел из жизни в своем доме после продолжительной болезни". Самого фотографа она охарактеризовала как "непревзойденного, остроумного и полного очарования" профессионала.

"Любой, кому посчастливилось узнать его или поработать с ним, может подтвердить его щедрость и скромность. Будучи одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет, его легендарные снимки навсегда останутся запечатленными в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах", — сказал Браун.

О'Ниллу также довелось поработать с королевской семьей, в том числе с королевой Елизаветой II , а также с известными во всем мире политиками, например, с Нельсоном Манделой

За свое достижения он стал командором ордена Британской империи.