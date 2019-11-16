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Сотрудники СБУ несколько часов пытали главу Укрэксимбанка 

News.ru 57 минут назад
Сотрудники СБУ несколько часов пытали главу банка
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сотрудники Службы безопасности Украины перед тем, как доставить главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в орган досудебного расследования, несколько часов возили его по городу, подвергая пыткам, заявил адвокат банкира Денис Галанский.
СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины, — отметил юрист.
СБУ призналась в «похищении» главы Укрэксимбанка
По его словам, его подопечного под предлогом медосвидетельствования доставили в больницу, где уже отказались от этой идеи из-за приезда адвокатов. После этого Гриценко повезли в изолятор, передаёт «Интерфакс».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гриценко похитили. Банкир гулял с ребёнком по улице. В это время подъехал чёрный автобус, куда его насильно посадили и увезли в неизвестном направлении.
Позже адвокат Гриценко Денис Галанский сообщил, что сотрудники СБУ передали ребёнка банкира консьержке. По мнению адвоката, задерживать человека таким образом можно лишь на месте преступления. Он сообщил, что по факту действий правоохранителей уже написал «и жалобы, и заявления», а само задержание во время прогулки с ребёнком считает особо циничным, предназначенным «для запугивания», писал News.ru.
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Комментарии15 
Теги:
В мире , Украина , Александр Гриценко , СБУ , Интерфакс
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