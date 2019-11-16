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Армия

Трамп проходит медицинское обследование 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Трамп проходит медицинское обследование
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида", — сказала она.
Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".
Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.
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Теги:
В мире , США , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , Администрация США
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