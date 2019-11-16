Трамп решил пройти медобследование

Трамп начал проходить медобследование перед выборами

Президент США Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год, передает РИА "Новости".

"Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида", — сказала она.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".