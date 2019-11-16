СБУ призналась в «похищении» главы Укрэксимбанка

Похищения не было. Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан сотрудниками СБУ . Пресс-секретарь ведомства объяснила, на каком основании был задержан банкир.

Спецслужбы задержали Александр Гриценко по поручению украинской генпрокуратуры. Его обвиняют в целом комплексе уголовных преступлений. Среди прочих упоминаются мафиозные дела.

«Он был задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская:

«В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания».

Упомянутые статьи вменяют в вину: создание преступной организации, легализацию доходов, полученных преступным путем, присвоение, растрату имущества.

Ранее сообщалось о том, что Александр Гриценко был похищен. Банкир вышел на прогулку с ребенком. Неожиданно появилась группа лиц, которая затолкала Гриценко в черный автобус, который после этого умчался в неизвестном направлении.