Франция пригласила РФ восстанавливать Нотр-Дам

Франция пригласила Россию восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны в РФ Сильви Берманн.

По словам дипломата, Париж и Москва поддерживают контакт относительно данного вопроса.

«Мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — сказала Берманн.

Она также отметила, что была очень тронута тем, что россияне с состраданием отнеслись к ситуации с собором.