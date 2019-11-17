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Франция пригласила Россию восстанавливать Нотр-Дам 

BFM.RU + ещё 22 32 минуты назад
Франция пригласила РФ восстанавливать Нотр-Дам
Фото: Reuters
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны в РФ Сильви Берманн.
По словам дипломата, Париж и Москва поддерживают контакт относительно данного вопроса.
«Мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — сказала Берманн.
Она также отметила, что была очень тронута тем, что россияне с состраданием отнеслись к ситуации с собором.
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Теги:
В мире , Франция
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