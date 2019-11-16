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Папа Римский Франциск сравнил современность с временами Гитлера 

Газета.Ru 56 минут назад
Папа Римский сравнил современность с временами Гитлера
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Признаюсь, что когда я слышу выступления некоторых людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, мне вспоминаются речи Гитлера в 1934 и 1936 годах", — сказал Папа.
По его словам, эти "преследования" представляют собой культуру, которая отбрасывает назад, культуру ненависти.
"Это то, что они сделали тогда, и сегодня эти вещи возвращаются", — добавил Папа Франциск.
Также он призвал своих слушателей быть бдительными как в гражданском, так и в религиозном обществе, и избегать компромиссов по данному вопросу.
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Теги:
В мире , ФРАНЦИСК
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