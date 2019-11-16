Папа Римский сравнил современность с временами Гитлера

Папа Римский Франциск сравнил современность с временами Гитлера

Папа Римский Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Признаюсь, что когда я слышу выступления некоторых людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, мне вспоминаются речи Гитлера в 1934 и 1936 годах", — сказал Папа.

По его словам, эти "преследования" представляют собой культуру, которая отбрасывает назад, культуру ненависти.

"Это то, что они сделали тогда, и сегодня эти вещи возвращаются", — добавил Папа Франциск.

Также он призвал своих слушателей быть бдительными как в гражданском, так и в религиозном обществе, и избегать компромиссов по данному вопросу.