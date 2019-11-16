В ЛНР оценили угрозы Киева о «диком поле» в Донбассе

Фото: Родион Мирошник/facebook.com

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Родион Мирошник считает, что западные гаранты минских соглашений и ведущие международные организации должны услышать заявления Киева о Донбассе. Ранее экс-представитель Киева в этой контактной группе Роман Бессмертный предложил превратить территорию ЛНР и ДНР в «дикое поле» и «отселить» оттуда всех жителей, выступающих за Украину. Таких высказываний представителей Киева должно побольше доходить до западных гарантов минских соглашений, а также до ОБСЕ, ООН, ПАСЕ. Тогда двух мнений и не будет о том, какая из сторон конфликта не хочет урегулирования, — цитирует ТАСС Мирошника. Он также подчеркнул, что это особенно актуально накануне возможного [9 декабря в Париже] саммита «нормандского формата». Как писал News.ru, возможность выхода из минских договорённостей по проблеме Донбасса допустил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко . При этом руководство страны не пугает, что подобный шаг может вызвать серьёзное недовольство на Западе. По мнению Пристайко, процесс реализации договорённостей «идёт бесконечно» и не является «самоценностью» для страны.

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