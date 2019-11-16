В ЛНР оценили угрозы Киева о «диком поле» в Донбассе 

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Родион Мирошник считает, что западные гаранты минских соглашений и ведущие международные организации должны услышать заявления Киева о Донбассе. Ранее экс-представитель Киева в этой контактной группе Роман Бессмертный предложил превратить территорию ЛНР и ДНР в «дикое поле» и «отселить» оттуда всех жителей, выступающих за Украину.
Таких высказываний представителей Киева должно побольше доходить до западных гарантов минских соглашений, а также до ОБСЕ, ООН, ПАСЕ. Тогда двух мнений и не будет о том, какая из сторон конфликта не хочет урегулирования, — цитирует ТАСС Мирошника.
Он также подчеркнул, что это особенно актуально накануне возможного [9 декабря в Париже] саммита «нормандского формата».
Как писал News.ru, возможность выхода из минских договорённостей по проблеме Донбасса допустил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. При этом руководство страны не пугает, что подобный шаг может вызвать серьёзное недовольство на Западе. По мнению Пристайко, процесс реализации договорённостей «идёт бесконечно» и не является «самоценностью» для страны.