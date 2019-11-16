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Вучич госпитализирован из-за проблем с сердцем 

RT на русском + ещё 2 49 минут назад
Президента Сербии госпитализировали
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в отделение кардиологии Военно-медицинской академии Белграда из-за сердечно-сосудистых проблем.
Об этом сообщили в администрации сербского лидера.
«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — говорится в пресс-релизе.
Ранее в США госпитализировали бывшего американского президента Джимми Картера в связи с повышением внутричерепного давления на фоне недавнего падения и перелома таза.
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Теги:
В мире , Европа , Джеймс Картер , Александр Вучич , Сербия
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