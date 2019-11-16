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«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР 

Рамблер 11 минут назад
Украинский политик Роман Безсмертный высказался за превращение ЛНР и ДНР в «дикое поле».
В Киеве придумали, как задушить Донбасс
Экс-дипломат заявил, что Киеву надо готовиться к затяжному конфликту, на долгие десятилетия и разрабатывать «программу отселения» для своих сторонников. живущих в донбасском регионе. Также его сценарий предполагает формулу «уголь за продовольствие» и создание в Донбассе «дикого поля», сообщает РИА Новости.
По мнению Безсмертного, заморозить конфликт невозможно.
«Всем, кто является патриотами, предложить программу отселения, забрать с этой территории, установить через страну-поручитель отношения с теми, кто остался там. Условно говоря, разработать программу уголь за продукты питания. И надо понимать — это дело на десятки лет», — сказал он.
Экс-дипломат также подчеркнул, что Донбасс никогда не вернется на Украину. По его словам, «пять лет уже идет война, надо через себя это пропустить» и понять, что разговора и примирения с Донбассом быть не может. Необходимо учиться с этим жить.
«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять», — сказал Безсмертный.
Безсмертный — бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт предупредил, что «реинтеграция» ДНР И ЛНР в Украину приведет к опасным последствиям. Он предрек региону «резню», «море крови», «зачистки» и насильственную украинизацию.
Комментарии159 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Роман Безсмертный , РИА Новости , Киев
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