«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР

Украинский политик Роман Безсмертный высказался за превращение ЛНР и ДНР в «дикое поле».

Экс-дипломат заявил, что Киеву надо готовиться к затяжному конфликту, на долгие десятилетия и разрабатывать «программу отселения» для своих сторонников. живущих в донбасском регионе. Также его сценарий предполагает формулу «уголь за продовольствие» и создание в Донбассе «дикого поля», сообщает РИА Новости.

По мнению Безсмертного, заморозить конфликт невозможно.

«Всем, кто является патриотами, предложить программу отселения, забрать с этой территории, установить через страну-поручитель отношения с теми, кто остался там. Условно говоря, разработать программу уголь за продукты питания. И надо понимать — это дело на десятки лет», — сказал он.

Экс-дипломат также подчеркнул, что Донбасс никогда не вернется на Украину. По его словам, «пять лет уже идет война, надо через себя это пропустить» и понять, что разговора и примирения с Донбассом быть не может. Необходимо учиться с этим жить.

«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять», — сказал Безсмертный.

Безсмертный — бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.